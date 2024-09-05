Отпечатков пальцев мигрантов недостаточно: Криминалист призвал обезопасить Россию более надёжным способом

В Госдуме предложили ввести обязательную биометрию для трудовых мигрантов. "Вместе с отпечатками пальцев надо брать у мигрантов ещё образцы ДНК", - призвал криминалист Николай Семёнов и назвал очень вескую причину.
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