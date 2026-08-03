В Удмуртии полицейские и общественники организовали мероприятие «Школа полиции»

В Удмуртии в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» полицейские совместно с представителями Общественного совета при региональном МВД организовали мероприятие «Школа полиции» для детей, отдыхающих в детском лагере «Берёзовая роща».
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