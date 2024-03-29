Туркменов не увидишь на стройках. Они почти не встречаются в сфере услуг и не упоминаются в СМИ.
Почему туркмены не едут в Россию, как другие мигранты. Хотя - лучше бы они
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radiofree RF
Гнать из России таджиков и всяких приблудных тварей!
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6 час.
yuriy ivanov
Вопроссс?, как же обходились раньше без рабоч. силы мигрантов.
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3 час.
Silver Kont
Аффтар, ты валю чупик здесь не поминай, та ещё паскуда была, пока обратно черножопым не выдали за паскудство в России.... И таких тварей в Россию вообще пускать нельзя, лучше уж пусть таких чурки у себя в кишлаках ебут, чем они к нам поедут...
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3 час.
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