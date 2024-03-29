Почему туркмены не едут в Россию, как другие мигранты. Хотя - лучше бы они

Silver Kont

Аффтар, ты валю чупик здесь не поминай, та ещё паскуда была, пока обратно черножопым не выдали за паскудство в России.... И таких тварей в Россию вообще пускать нельзя, лучше уж пусть таких чурки у себя в кишлаках ебут, чем они к нам поедут...