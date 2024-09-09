«Отвезли, бросили меня и все». Украинский мобилизованный рассказал о предательстве в ВСУ. Что с ним произошло?

ВСУ бросили мобилизованного в 58 лет бойца под Сергеевкой в ДНР 58-летний Вячеслав Аржаков, мобилизованный в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал о предательстве сослуживцев, которые бросили его одного под Сергеевкой в Донецкой народной республике (ДНР).