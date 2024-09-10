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❗️Разминируем русскую землю ❗️Присоединяйся 🇷🇺 📱По всем вопросам обращайся в пункт отбора: г. Симферополь, ул.