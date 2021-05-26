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В Раде заявили о плане Зеленского по подготовке к партизанской войне

В Раде заявили о плане Зеленского по подготовке к партизанской войне

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекты "Об основах национального сопротивления" и об увеличении численности ВСУ могут говорить о планах готовить граждан к ведению партизанской войны.

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