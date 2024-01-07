Певец Шура заявил, что останется в России, несмотря на критику в свой адрес

Певец Шура заявил в Instagram, что останется в России, несмотря на критику в свой адрес. После того как он исполнил эпизодическую роль в новогоднем фильме "Иван Васильевич меняет все", в соцсетях начали призывать "отменить" артиста.
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