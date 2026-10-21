© Korea Aerospace IndustriesВоенная авиация Польши несет дежурство на фоне воздушной тревоги на Украине, сообщило Оперативное командование польских Вооруженных сил (Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, DORSZ) на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
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