© Korea Aerospace IndustriesВоенная авиация Польши несет дежурство на фоне воздушной тревоги на Украине, сообщило Оперативное командование польских Вооруженных сил (Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, DORSZ) на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).