Банда, орудовавшая на Смоленщине 20 лет назад, предстанет перед судом

Организатор и восемь участников группировки ответят перед законом за совершение особо тяжких преступлений Как уточнили в СУ СК, не позднее 1990 года местные жители создали банду для нападения на других людей и различные организации.
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