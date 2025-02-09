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Вильфанд спрогнозировал высокое атмосферное давление в Москве до 12 февраля

Вильфанд спрогнозировал высокое атмосферное давление в Москве до 12 февраля

Максимально высокое давление в Москве прогнозируется в субботу, 9 февраля. При этом понижение начнется только с четверга, 12 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

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