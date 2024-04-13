Алектиниб улучшает безрецидивную выживаемость при раке легких

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале New England Journal of Medicine, адъювантный алектиниб улучшает безрецидивную выживаемость по сравнению с химиотерапией на основе платины среди пациентов с резецированным ALK-положительным немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ).
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