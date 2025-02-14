Улучшен способ создания 3D-модели горных пород с помощью рентгеновской томографии

Для эффективной добычи нефти нужно знать, как изнутри устроена горная порода пласта-коллектора и каковы ее свойства: пористость, проницаемость, водонасыщенность, наличие в ней трещин и каверн (крупных пустот).
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