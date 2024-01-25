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Журналист Репке: Вертолеты ФРГ представляют угрозу для жизни солдат ВСУ

Журналист Репке: Вертолеты ФРГ представляют угрозу для жизни солдат ВСУ

Политический обозреватель Юлиан Репке поделился сведениями о том, что боевые вертолёты, которые Федеративная Республика Германия собралась отправить киевскому режиму, способны создать дополнительные риски для боевиков ВСУ.

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