⚡️ВС РФ в порту «Южный» поразили сухогруз, доставивший груз для ВСУ Также нанесен удар по объектам портовой инфраструктуры, сообщили в Минобороны России.
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⚡️ВС РФ в порту «Южный» поразили сухогруз, доставивший груз для ВСУ Также нанесен удар по объектам портовой инфраструктуры, сообщили в Минобороны России.