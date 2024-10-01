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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-директор «Трактора» Баландин о Гатиятулине: «6 побед подряд в «Ак Барсе» – не показатель. Разговоры об обучении в Америке – детский лепет. У них самих другие должны учиться»

«Я уже говорил, что Анвар Гатиятулин тяготеет к строгой игре в обороне. У него была плохая коньковая подготовка, и защитников за ошибки все время ругали.

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