📹⚡️Экспериментальная интеграция наземных ударных роботов FireAnt с боевой машиной пехоты Bradley открывает новые тактические возможности для подразделений сухопутных войск США.
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