Аким Актау поручил ускорить реконструкцию тепловых сетей

В Актау в этом году ведется реконструкция 11,3 км тепловых сетей. Аким города Абилкаир Байпаков поручил ответственным подрядным компаниям ускорить работы по реконструкции тепловых сетей, передает inAktau.
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