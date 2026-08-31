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Росавиация к этому часу закрыла для полётов 14 аэропортов, три — открыла

Росавиация к этому часу закрыла для полётов 14 аэропортов, три — открыла

Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА к этому часу вводились в 14 аэропортах. Об этом Росавиация в ночь на 31 августа сообщает в канале на платформе "Макс" .

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