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В КХЛ объяснили, почему НХЛ отказала московскому «Динамо» в аренде Рябкина

В КХЛ объяснили, почему НХЛ отказала московскому «Динамо» в аренде Рябкина

Московское «Динамо» не смогло оформить аренду нападающего «Каролина Харрикейнз» Ивана Рябкина по причине отсутствие необходимых документов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

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