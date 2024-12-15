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Эксперт поделился интересными фактами о пользе чая

Эксперт поделился интересными фактами о пользе чая

Все сорта чая производятся из одного растения — камелии китайской.В Международный день чая, отмечаемый 15 декабря, Михаил Лебедев, глава группы научной поддержки Центра молекулярной диагностики ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, рассказал «АиФ» о редких фактах, связанных с одним из самых популярных напитков в мире.

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