Эксперт поделился интересными фактами о пользе чая

Все сорта чая производятся из одного растения — камелии китайской.В Международный день чая, отмечаемый 15 декабря, Михаил Лебедев, глава группы научной поддержки Центра молекулярной диагностики ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, рассказал «АиФ» о редких фактах, связанных с одним из самых популярных напитков в мире.