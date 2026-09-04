Three Russian airports have suspended operations

Temporary restrictions on the reception and release of aircraft have been introduced at Bugulma, Kazan and Nizhnekamsk airports, the Federal Air Transport Agency reports.
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