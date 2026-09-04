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The Eurasia Daily news agency

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Three Russian airports have suspended operations

Three Russian airports have suspended operations

Temporary restrictions on the reception and release of aircraft have been introduced at Bugulma, Kazan and Nizhnekamsk airports, the Federal Air Transport Agency reports.

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