Территория эгоцентризма Живущая в России таджикская поэтесса гулрухсор Сафиева когда-то яростно призывала очистить ее "темноокую родину от русской накипи".
Гулрухсор Сафиева, таджикская поэтесса, забыла про то, как призывала скоблить русскую накипь
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Николай Байков
Да пусть будет проклята!Такие как она лишили нас дома в Баку
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1 д.
НБ
Николай Байков
Навсегда
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1 д.
НП
Наталья Павлова
«...Каждый мигрант уже становится человеком политическим. Он уже не рядовой человек. Если его унижают, то унижают его нацию...» То есть, следуя логике этой Гулрусхор Сафиевой, политический человек-мигрант, унижающий русского, унижает всех русских, совершающий преступление против русского человека, совершает преступление против русского народа... Да и вообще, любое противоправное действие, совершённое мигрантом против россиянина, будь россиянин русским, татарином, калмыком, бурятом, удмуртом и т.д., унижает россиян, унижает Россию. Причём зачастую мигранты не скрывают своего истинного негативного отношения к России и даже бахвалятся этим. Сама эта Гулрусхор Сафиева своими словами "северные варвары" (это о нас!), "пусть кровь смоет русскую грязь" уже навыступала против русских, этой грымзе не место в России, пусть катится в свою "прекрасную темноглазую родину" и там хоть обос..тся своими виршами, стихоплётка-русофобка.
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19 час.
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