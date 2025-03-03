Гулрухсор Сафиева, таджикская поэтесса, забыла про то, как призывала скоблить русскую накипь

НП

Наталья Павлова

«...Каждый мигрант уже становится человеком политическим. Он уже не рядовой человек. Если его унижают, то унижают его нацию...» То есть, следуя логике этой Гулрусхор Сафиевой, политический человек-мигрант, унижающий русского, унижает всех русских, совершающий преступление против русского человека, совершает преступление против русского народа... Да и вообще, любое противоправное действие, совершённое мигрантом против россиянина, будь россиянин русским, татарином, калмыком, бурятом, удмуртом и т.д., унижает россиян, унижает Россию. Причём зачастую мигранты не скрывают своего истинного негативного отношения к России и даже бахвалятся этим. Сама эта Гулрусхор Сафиева своими словами "северные варвары" (это о нас!), "пусть кровь смоет русскую грязь" уже навыступала против русских, этой грымзе не место в России, пусть катится в свою "прекрасную темноглазую родину" и там хоть обос..тся своими виршами, стихоплётка-русофобка.