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Регионы России

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Российские фигуристы подали апелляции на отзыв нейтрального статуса ISU

Российские фигуристы подали апелляции на отзыв нейтрального статуса ISU

Российские фигуристы Камила Валиева и Марк Кондратюк подали апелляции на решение Международного союза конькобежцев (ISU) об отзыве у них нейтрального статуса.

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