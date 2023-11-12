Асмус гордится дочерью

«Я влюблена!» — сообщила поклонникам Кристина и сразу же оговорилась: влюблена в Будапешт, где. Кристина с дочерью Настей из личного архива Кристины Асмус «Я влюблена!» — сообщила поклонникам Кристина и сразу же оговорилась: влюблена в Будапешт, где побывала впервые.
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