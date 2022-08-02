В Санкт-Петербурге полицейские перекрыли канал незаконной миграции и нелегального пребывания на территории РФ иностранных граждан

В Санкт-Петербурге полицейские перекрыли канал незаконной миграции и нелегального пребывания на территории РФ иностранных граждан

«В рамках профилактического мероприятия «Нелегал-2022» оперативниками ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны трое жителей Северной столицы.

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