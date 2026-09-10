У многих жителей России — и не только — возникают вопросы: если на Украине рушатся экономика и логистика, почему ВСУ ещё могут удерживать часть Донбасса, мосты через Днепр целы, а европейские дипломаты продолжают ездить к Зеленскому в гости? Чтобы ответить на эти вопросы, нужны понять разницу между рискованным наскоком и системной работой.