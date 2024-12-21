Стало известно, как изменится размер единого пособия на ребенка в 2025 году

Единое детское пособие с 1 января 2025 года увеличится на 14,8%. Средний размер максимального пособия составит более 17 тысяч рублей ежемесячно на одного ребенка, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.
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