Стало известно, как изменится размер единого пособия на ребенка в 2025 году

Единое детское пособие с 1 января 2025 года увеличится на 14,8%. Средний размер максимального пособия составит более 17 тысяч рублей ежемесячно на одного ребенка, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.