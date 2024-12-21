Банки.ру
ГлавнаяТемыДобавить свою темуЛучшие темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Банки.ру

95 034 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фаина Юсупова
    Я смотрела подарки даже через интернет и правду скажу,что мало кто выпускают подарки боле менее хорошие,остальное про...Россияне назвали ...
  • Алекс Кузь
    Ничтожество лидеров капитализма по отношению к пенсионерам. Регламент приема пенсов на подработку не утвержден, торг ...Названы сферы, гд...
  • Виктор Нигматкулов
    БанкротыБанк Уралсиб запу...

Стало известно, как изменится размер единого пособия на ребенка в 2025 году

Единое детское пособие с 1 января 2025 года увеличится на 14,8%. Средний размер максимального пособия составит более 17 тысяч рублей ежемесячно на одного ребенка, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх