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Татар-информ

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Алина Загитова получила 124 штрафа за нарушения ПДД в 2026 году на 205 тысяч

Алина Загитова получила 124 штрафа за нарушения ПДД в 2026 году на 205 тысяч

Фото: телеграмм-канал фигуристки Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова в 2026 году была оштрафована за 124 нарушения правил дорожного движения.

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