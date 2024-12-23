В ФРГ оценили шансы США и НАТО на поражение «Орешника»

Подполковник бундесвера Розе: ЗРК Patriot не смогут перехватить «Орешник» США и НАТО располагают новым поколением зенитных ракетных комплексов Patriot, однако они вряд ли смогут успешно противостоять «облаку целей» российского «Орешника».
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