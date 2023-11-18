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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анастасия Гореева: «Не настраивала себя на то, что сегодня гонка – это была тренировка. Выиграла приятный бонус в виде миллиона»

– Давайте будем считать это нашей с Каримом (Халили) традицией, потому что первый старт сезона в прошлом году мы тоже выиграли с ним.

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