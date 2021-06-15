Расскажу, как в 90-х нас обманули с приватизацией предприятия

Любопытно, однакоПолитикаРасскажу, как в 90-х нас обманули с приватизацией предприятия АВРОРА Здравствуйте, товарищи! Да! Как не больно и горько это осознавать, но – план, он действительно есть.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор КозодоевЭто точноAIAlex ImenУ нас никаких дивидендов не платили, руководство просто слило предприятие сомнительным дельцам с зарубежными связями и гражданством, золотую акцию тоже обошли, устраивали потемкинскую деревню. В Москве были демонстрации. Никто в открытую тогда не заявлял о конечных целях прихватизации, а они оказались разрушительными для реального сектора экономики. А после расстрела Белого дома нарпопросту испугался. От предприятия осталось большое здание, которое в основном , сдается под офисы и магазины. Народ в качестве компенсации, по предложению Лужкова, получил возможность приватизировать то, в чем проживал.Комментировать
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