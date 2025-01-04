Романцев о «Зените»: «Домашние осечки с «Крыльями» и «Акроном» — удар ниже пояса. Семак уже доказывал, что умеет находить выход из непростых ситуаций»

«Мне странно слышать разговоры о какой-то «потере мотивации». Да как такое может быть?! К чему тогда пахать на тренировках, а потом выходить в полноги на поле, обманывая самого себя и болельщиков? Возможно, у кого-то из футболистов Сергея Семака действительно притупилось чувство борьбы, без предельного игрового заряда не обыграть даже соперников из турнирных низов.