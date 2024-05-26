Россиян будут штрафовать на 10 000₽ за ношение никаба

Согласно новому законопроекту, рассматриваемому в Государственной думе, гражданам России будет грозить штраф в размере 10 000 рублей за ношение в общественных местах никаба, балаклавы или любой другой одежды, скрывающей лицо.
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