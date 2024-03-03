Сенатор Пушков: без НАТО Запад перестанет существовать в нынешнем виде

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что НАТО является основой господства США в Европе, и без Североатлантического альянса Запад в нынешнем виде перестанет существовать.
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