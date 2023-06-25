Военное обозрение

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Украинское контрнаступление глазами иностранных СМИ

Украинское контрнаступление глазами иностранных СМИ

Начало "контрнаступа": украинская бронетехника остановилась на минном поле Тема будущего украинского контрнаступления активно обсуждалась за рубежом в течение нескольких последних месяцев.

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