Украинское контрнаступление глазами иностранных СМИ

Начало "контрнаступа": украинская бронетехника остановилась на минном поле Тема будущего украинского контрнаступления активно обсуждалась за рубежом в течение нескольких последних месяцев.
Популярные статьи
- Очевидцы в Ростове-на-Дону заявляют, что многие бойцы ЧВК «Вагнер» возвращаются на исходные позиции
- В ночное время суток поражены военные объекты противника в Киеве, Львове, Запорожье, Хмельницкой, Николаевской областях
- Российский историк выступил за введение высшей меры наказания для украинских нацистов
Свежие комментарии