Крым глазами Грибоедова: от Херсонеса до Феодосии

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Писатель и дипломат Александр Грибоедов, со дня рождения которого 15 января исполняется 230 лет, прожил в Крыму несколько недель, хотя документальные источники, позволяющие с точностью определить дату грибоедовского приезда в Крым, пока не выявлены.
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