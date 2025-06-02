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Царьград

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Минобороны - об атаках FPV-дронами на Кольский и Сибирь: "Некоторые участники задержаны"

Минобороны - об атаках FPV-дронами на Кольский и Сибирь: "Некоторые участники задержаны"

Военные высказались об атаках FPV-дронами аэродромов в пяти регионах России.Минобороны подтвердило атаки на военные аэродромы России при помощи FPV-дронов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

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