Bloomberg: ряд стран ЕС настороженно относятся к использованию активов РФ

План Евросоюза использовать доходы от замороженных активов РФ в размере 3 миллиардов евро для помощи Украине может встретить сопротивление со стороны ряда стран ЕС, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии