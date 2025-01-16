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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Мне скоро понадобится психиатр. Уже глаз дергается». Трусова выложила видео с закадровым голосом

В аккаунте, который фигуристка ведет вместе со своим супругом Макаром Игнатовым, появился ролик, где сымитирована речь Трусовой под чужой закадровый голос.

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