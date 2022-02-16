Антон Долин, Варвара Шмыкова, Сергей Мезенцев и другие в специальном проекте ВКонтакте и A-One к релизу фильма «Камон Камон»

ВКонтакте и кинопрокатная компания A-One представляют специальный проект «Камон Камон: бла-бла-бла о важном» — короткометражный фильм, в котором снялись кинокритик Антон Долин с сыном Аркадием (12 лет), комик, режиссёр и музыкант Сергей Мезенцев с сыном Ваней (7 лет), актриса Варвара Шмыкова с сыном Корнеем (5 лет), программный директор Центра документального кино Мария Готлиб с дочкой Аней (8 лет) и digital-продюсер, музыкальный журналист Нина Арутюнян с дочерью Софой (4 года).