Полицейские и общественники Мордовии провели мероприятие по правовому просвещению и патриотическому воспитанию в детском оздоровительном лагере

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» МВД по Республике Мордовия совместно с Общественным советом при ведомстве организовало познавательное мероприятие для ребят, отдыхающих в детском оздоровительном лагере «Алатырь» Ичалковского района.