505 БПЛА сбили в ночь на 9 октября, в том числе над Воронежской областью

Минувшей ночью военные ликвидировали 505 беспилотников. Дроны сбили над территориями Калужской, Брянской, Нижегородской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Тверской, Тамбовской, Смоленской, Рязанской, Ульяновской, Ростовской, Астраханской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Татарстан, Республики Крым, над акваториями Черного и Азовского морей.
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