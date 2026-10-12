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Газета.ру

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В Красноярском крае мужчина сжег человека заживо и получил 17,5 лет колонии

В Красноярском крае мужчина сжег человека заживо и получил 17,5 лет колонии

Житель Канска получил 17 лет и 6 месяцев лишения свободы за убийство, совершенное с особой жестокостью в 2018 году, сообщили в краевой прокуратуре.

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