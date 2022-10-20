Самоходная пушка «Спрут-СДМ1» получает новый снаряд

Орудие-пусковая установка 2А75 на боевой машине 2С25М. Фото "Рособоронэкспорт" Недавно успешно завершились государственные испытания модернизированной самоходной противотанковой пушки 2С25М «Спрут-СДМ1».
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