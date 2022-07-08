МЧС России поздравляет своих сотрудников с Днем семьи, любви и верности

МЧС России поздравляет своих сотрудников с Днем семьи, любви и верности

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности, приуроченный ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии.

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