Спокойная и красивая река, в которой туристы сразу погибнут

Кадр из программы "Невероятно интересные истории", РЕН ТВ У съемочной группы РЕН ТВ было несколько тюбиков солнцезащитного крема с самым высоким уровнем защиты, спрей от комаров, панамки от солнца, три камеры, пять различных объективов и целая куча аккумуляторов.