В сентябре в России продали 3 184 новых электромобиля, следует из данных «Автостата». По сравнению с августом рынок вырос почти на 44%, а год к году продажи увеличились на 155%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минобороны сообщи...
- "В крови будет ве...
- Удар по подлодкам...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым