Курск өлкәсендә ике ракета бәреп төшерелгән

Курск өлкәсе территориясендә ике Украина ракетасы юк ителгән: чәршәмбе кичендә һәм пәнҗешәмбе иртәсендә, дип хәбәр итә губернатор вазыйфаларын вакытлыча башкаручы Алексей Смирнов үзенең Telegram-каналында.
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