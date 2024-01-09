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Песков: военные России сделают всё для минимизации опасности обстрелов с Украины

Песков: военные России сделают всё для минимизации опасности обстрелов с Украины

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя обстрелы Белгорода со стороны ВСУ, заявил, что военные ВС России продолжат делать всё для минимизации опасности обстрелов российских городов.

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