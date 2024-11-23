Нехитрая загадка образа Зеленского

Анатолий Урсида 23 ноября 2024 г. Я всё никак не могу перестать умиляться тому, как некоторые россияне пытаются в Сети раскрыть на что-то глаза украинским гражданам, размещая посты, отвечая на вопросы или публикуя какие-то фотографии.